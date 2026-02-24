Detenen un atracador a qui la víctima va desarmar quan comptava diners
L'autor va intimidar la víctima amb un ganivet i va sostreure 600 euros de la caixa enregistradora
Jordi Torres / Regió7
Els Mossos d'Esquadra de Martorell van detenir el passat 19 de febrer un home de 22 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació al municipi de Collbató.
Els fets van succeir el 17 de febrer, quan es va produir un robatori amb violència en un establiment comercial de la localitat. L'autor va accedir al local amb el rostre ocult i, després de seleccionar diversos productes, es va dirigir a la línia de caixa amb la intenció aparent d'abonar-los. El moment en què la treballadora va obrir la caixa enregistradora, l'individu la va amenaçar amb un ganivet i va sostreure 600 euros en metàl·lic de l'interior.
Aprofitant un moment de distracció de l'autor mentre aquest sostreia els diners, la treballadora va aconseguir prendre-li l'arma blanca. Tot seguit, l'individu va fugir del lloc, deixant el ganivet i els productes seleccionats sobre el taulell.
Un cop els agents van tenir coneixement dels fets, van iniciar una investigació amb l'objectiu d'esclarir-ne l'autoria. D'entre les gestions practicades, es va recollir la declaració de la víctima, el visionat de les imatges enregistrades pel sistema de videovigilància de l'establiment, així com la inspecció ocular tecnico-policial.
Fruit de les diligències d'investigació, els agents van aconseguir identificar el presumpte autor dels fets. Amb els indicis recopilats, el 19 de febrer es va establir un dispositiu de vigilància discreta al voltant del domicili del sospitós. Els investigadors el van localitzar quan arribava al seu domicili i, després d'identificar-se degudament com a agents de l'autoritat, el van detenir.
En el moment de la detenció, els agents van constatar que l'arrestat es trobava en companyia d'una persona respecte de la qual tenia vigent una ordre judicial d'allunyament. Per aquest motiu, també se'l va denunciar per un presumpte delicte de trencament de condemna.
L'arrestat, al qual li consten 8 antecedents policials per la mateixa tipologia delictiva, va passar a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Martorell.
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Pagesos contra senglars a Manresa
- Una de les carrosses de carnaval més llargues de Catalunya ha desfilat al Bages
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Els veïns del bloc incendiat a Manresa passaran la nit fora de casa