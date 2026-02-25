A judici dos acusats d’intentar entrar droga a la presó de Can Brians 2
Un reclús a qui li van passar en una visita i un home que anava a visitar un altre reclús: dos casos, el mateix sistema
Dues persones aniran a judici aquest divendres que ve acusades d’intentar entrar substàncies estupefaents al centre penitenciari de Can Brians 2. Són dos casos separats, però la coincidència ha fet que es jutgin a la mateixa secció de l’Audiència de Barcelona amb 20 minuts de diferència.
El primer dels casos que es jutjarà serà el d’un reclús que va tenir una trobada amb la seva mare i la seva germana el 28 d’abril de 2024. En acabar, va ser sorprès pels funcionaris de la presó de Can Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, portant quatre embolcalls d’haixix que pesaven en total 35,39 grams, i un altre amb 0,25 grams de cocaïna d’una puresa del 75,6%. Aquestes substàncies estupefaents estaven valorades al mercat negre en 264,56 euros, i segons la fiscalia, les duia al damunt amb la intenció de distribuir-les a l’interior del centre penitenciari.
Per aquest delicte contra la salut pública, el fiscal li demana al reclús 3 anys de presó i una multa de 500 euros, o l’expulsió de l’Estat durant un mínim de 5 anys si en el moment de la sentència es troba en llibertat.
L’altre cas es jutjarà a les 11.20 hores del divendres 27 de febrer, i en aquest cas l’acusat és la persona que volia entrar les substàncies a la presó. Va ser interceptat abans de mantenir cap comunicació, i se li va trobar a sobre 8 peces d’haixix amb un pes total de 6,96 grams i una riquesa del 33,3 %, dues bosses d’MDMA amb un pes d’1,56 grams i una puresa del 23,5 %, i dues bossetes de cocaïna, amb un pes net d’1,43 grams i una puresa del 90,7%. Tot plegat tindria en el mercat il·lícit un valor de 290,42 euros. Segons la fiscalia, l’acusat duia aquestes substàncies amb la intenció de passar-les a algú de l’interior de la presó.
En aquest cas l’acusat afronta una petició de pena de 7 anys i 6 mesos de presó i una multa de 872 euros.
Ambdues vistes es faran aquest divendres vinent a la secció 8a de l'Audiència de Barcelona.
