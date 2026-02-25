Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Ajuntament d'Esparreguera fa rectificar el preu de l'aigua que ha aplicat la concessionària

L'empresa que presta el servei ha aplicat més d'un 30% d'increment, que era la seva proposta, mentre l'acord de l'equip de govern era molt menor

Una font pública a Esparreguera / Aj Esparreguera

Regió7

Esparreguera

L’Ajuntament d’Esparreguera enviarà un requeriment formal a la companyia concessionària Aigües d’Esparreguera Vidal SA per exigir «la retirada immediata de l’increment de tarifes del 30,6% que l’empresa ha començat a aplicar de manera unilateral aquest mes de febrer».

Fonts de la corporació han indicat que el ple municipal va aprovar el passat mes de novembre una actualització tarifària global del 21,17%, que actualment es troba en fase d’exposició pública. I el govern municipal ha fet públic el seu disgust «en veure que la companyia ha aplicat un augment molt superior, que havia estat expressament desestimat per l’administració local en converses prèvies». «Davant d’aquesta situació -explica la corporació en una notificació pública-, l’Ajuntament instarà l’empresa a regularitzar els rebuts i a abonar la diferència cobrada de més als veïns i veïnes en la propera factura, sota l’advertiment d’emprendre sancions i accions legals per restablir la legalitat en la prestació del servei».

L’increment del 21,17% fixat per l’Ajuntament per a aquest any 2026 respon a una anàlisi tècnica de diversos factors que ja es van detallar en la sessió plenària de novembre i que garanteixen la viabilitat del servei sense sobrecarregar excessivament la ciutadania. Aquest augment es desglossa en un 12,8% derivat dels costos de subministrament d’Aigües Ter-Llobregat (ATL) i els resultats d’una auditoria externa; un 3,8% addicional per donar compliment a una sentència judicial que obliga a indemnitzar la companyia pel període 2018-2023; i un 4,57% per la regularització dels sobrecostos d’ATL durant els darrers dos anys.

El regidor d’Aigua, Energia i Cementiri, Daniel Farriols, afirma que «la petició de la companyia d’apujar el rebut un 30,6% ja va ser considerada com a no procedent»

