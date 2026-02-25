Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Olesa recorda setze veïns que van morir als camps de concentració nazis

Es col·locaran llambordes de la memòria, les conegudes Stolpersteine. en un acte reprogramat per demà

Llambordes de record de la memòria dels que van ser víctimes dels camps de concentració del nazisme / Aj Olesa de Montserrat

L’Ajuntament d’Olesa homenatjarà les setze víctimes del municipi que van morir als camps de concentració nazis. La corporació ha preparat un acte institucional a la plaça de Fèlix Figueras i Aragay per demà, divendres, a les 18 h. L’acte estava previst per a l’endemà de l’accident del tren de Gelida,però es va declar dol oficial i es va traslladar al 27 de febrer.

Els olesans homenatjats i que van patir els camps de concentració nazis, i que han quedat immortalitzats gràcies a aquestes llambordes són: Miquel Boada Navarro, Jaume Manyà Argilaga, Josep Piñol Mayor, Eduard Boada Oliver, Joan i Ramon Cerdà Paraire, Joan Duran Sarri, Miquel Grau Mateu, Francesc Llongueras Marcet, José Marcos Martínez, Josep i Salvador Bartolomé Gajón, Francesc Margalef Treig, Manel Martín Alquézar, Josep Valldeperas Macià i Eugeni Vidal Forcada.

L’alcalde, Marc Serradó, destaca que «Olesa va ser pionera en aquestes commemoracions» i subratlla que «fer aquest homenatge i aquest record és molt important per a les famílies, però també per a tota la ciutadania perquè connecta la historia amb el nostre municipi, posa a Olesa en aquest context, i veiem que tot el que va passar va ser molt real i que pot tornar a passar».

Marc Serradó, reafirma als canals municipals, el compromís de l’Ajuntament d’Olesa amb la memòria històrica i remarca el paper de les famílies que «en tots els actes de memòria històrica han tingut un paper protagonista, perquè el dol familiar per una persona estimada és sagrat i des de l’administració s’ha de respectar».

L’acte tindrà el mateix format que en anys anteriors: començarà amb la lectura d’un text a càrrec de la Biblioteca Santa Oliva i es continuarà amb una ofrena floral a les llambordes Stolpersteine amb la participació de familiars de les víctimes. Acabarà amb els parlaments institucionals.

