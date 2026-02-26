Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres detinguts per amagar 110 quilos d’haixix al doble fons d’un camió a Abrera

La droga hauria assolit un valor d'uns 200.000 euros al mercat negre, segons els Mossos

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra senyalitzant un accident de trànsit

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra senyalitzant un accident de trànsit / Mossos

Cesc Núñez (ACN)

Barcelona

La Policia Local d'Abrera va descobrir en el marc d'un dispositiu contra el tràfic de drogues 110 quilos d'haixix amagats al doble fons d'un camió, segons ha avançat 'El Caso'. El cos policial català calcula que la droga hauria assolit un valor superior als 200.000 euros al mercat negre. Els agents municipals van trobar la substància estupefaent amagada rere una paret falsa instal·lada a l’interior del vehicle.

L'actuació va comportar també tres detencions per presumpte delicte contra la salut pública. La droga i el vehicle van quedar intervinguts i el cas s’ha posat a disposició judicial.

