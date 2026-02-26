Tres detinguts per amagar 110 quilos d’haixix al doble fons d’un camió a Abrera
La droga hauria assolit un valor d'uns 200.000 euros al mercat negre, segons els Mossos
Cesc Núñez (ACN)
Barcelona
La Policia Local d'Abrera va descobrir en el marc d'un dispositiu contra el tràfic de drogues 110 quilos d'haixix amagats al doble fons d'un camió, segons ha avançat 'El Caso'. El cos policial català calcula que la droga hauria assolit un valor superior als 200.000 euros al mercat negre. Els agents municipals van trobar la substància estupefaent amagada rere una paret falsa instal·lada a l’interior del vehicle.
L'actuació va comportar també tres detencions per presumpte delicte contra la salut pública. La droga i el vehicle van quedar intervinguts i el cas s’ha posat a disposició judicial.
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos