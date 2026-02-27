Ensurt per un incendi a l'autobús que va d'Esparreguera a Barcelona
Els passatgers han sortit il·lesos i el foc només ha afectat el motor del vehicle
Manresa
Un foc ha afectat el motor de l'autobús que cobreix regularment el servei entre Esparreguera i Barcelona, encara que el fet no ha passat d'un ensurt i el mateix conductor ha pogut apagar les flames amb un extintor. El passatge ha pogut sortir del vehicle amb tranquil·litat i sense cap mena de problema.
Els fets han passat a la plaça de la Creu als volts de tres quarts de tres de la tarda, i els Bombers de la Generalitat s'hi han desplaçat amb tres dotacions. Quan han arribat ja no hi havia flama i han controlat la baixada de temperatura del motor, fins que aquest ja no suposava un risc. La Policia Local d'Esparreguera s'ha fet càrrec de l'incident fins que s'ha pogut retirar el vehicle afectat.
