Un ferit en un accident entre tres cotxes i una furgoneta a Collbató
Els Bombers van haver de tallar la tanca lateral per facilitar la circulació de l'A-2
Accident múltiple a l'A-2 a Martorell. Tres cotxes i una furgoneta es van veure implicats ahir nit en un xoc, que va deixar una persona ferida. El sinistre va tenir lloc a les 20:53 hores. Dues dotacions del cos dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar fins a l'indret per socórrer els afectats i netejar la via.
Segons han informat fonts del cos, cap persona va quedar atrapada a l'interior dels vehicles implicats en l'incident. Un cop efectuat el control de riscos, els efectius desplaçats van tallar la tanca lateral per facilitar el pas dels vehicles de l'autopista mentre gestionaven la retirada dels turismes accidentats i efectuaven la neteja de la calçada.
