Una fuita d'amoníac obliga a evacuar una empresa de congelats a Esparreguera
L'incidència ha començat a una sala de compressors per a refrigeradors i no ha causat ferits
Manresa
Una petita fuita d'amoníac ha alertat aquest divendres a 1/4 de 4 de la matinada, a una empresa de congelats del carrer Fornal d'Esparreguera. El succés ha tingut lloc a la sala de compressors per a refrigeradors de productes alimentaris de l'empresa, on els treballadors, en notar l'olor han trucat a emergències. El cos de Bombers de la Generalitat ha enviat tres dotacions, que en arribar, l'empresa ja havia evacuat el seu personal sense ferits. Una vegada solucionada la fuita han ventilat la cambra per la seguretat dels treballadors.
