Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crim de VilafrunsPlans pel cap de setmanaRestaurant GlobusCUP de SantpedorTejero23-FVisita Papa a Catalunya
instagramlinkedin

Una fuita d'amoníac obliga a evacuar una empresa de congelats a Esparreguera

L'incidència ha començat a una sala de compressors per a refrigeradors i no ha causat ferits

Imatge de recurs de dos bombers

Imatge de recurs de dos bombers / Zowy Voeten / EPC

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Una petita fuita d'amoníac ha alertat aquest divendres a 1/4 de 4 de la matinada, a una empresa de congelats del carrer Fornal d'Esparreguera. El succés ha tingut lloc a la sala de compressors per a refrigeradors de productes alimentaris de l'empresa, on els treballadors, en notar l'olor han trucat a emergències. El cos de Bombers de la Generalitat ha enviat tres dotacions, que en arribar, l'empresa ja havia evacuat el seu personal sense ferits. Una vegada solucionada la fuita han ventilat la cambra per la seguretat dels treballadors.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
  2. Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
  3. Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
  4. El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
  5. Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: 'Molts cotxes entraven i sortien de casa seva
  6. El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
  7. Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
  8. Manresa va ser el primer destí de Tejero com oficial de la Guàrdia Civil

Love of Lesbian anuncien una aturada després de 25 anys: «No és un adeu, però sí un ‘fins aviat’ de llarg alè»

Love of Lesbian anuncien una aturada després de 25 anys: «No és un adeu, però sí un ‘fins aviat’ de llarg alè»

Rull assegura que ho té «tot preparat» per rebre Puigdemont al Parlament i dona per fet que Illa ho farà a la Generalitat

Rull assegura que ho té «tot preparat» per rebre Puigdemont al Parlament i dona per fet que Illa ho farà a la Generalitat

El Solsonès educa en l'antiracisme

El Solsonès educa en l'antiracisme

Un 38% de los españoles nunca se ha revisado la audición, pese a que 9 de cada 10 creen que afecta a la calidad de vida

Els professionals admeten que l"estigma de la salut mental" encara pesa a àrees rurals com el Berguedà

Els professionals admeten que l"estigma de la salut mental" encara pesa a àrees rurals com el Berguedà

L'edat amb més abusos sexuals a la Catalunya central són els 14 anys

L'edat amb més abusos sexuals a la Catalunya central són els 14 anys

El Corte Inglés Home presenta la seva nova col·lecció Primavera-Estiu 2026

El Corte Inglés Home presenta la seva nova col·lecció Primavera-Estiu 2026

Netflix abandona la guerra de licitacions i aplana el camí de Paramount per adquirir Warner Bros

Netflix abandona la guerra de licitacions i aplana el camí de Paramount per adquirir Warner Bros
Tracking Pixel Contents