L'acusen d'entrar a robar a una casa quan hi havia un menor de 13 anys sol a l'interior
Va passar a Martorell i l'acusat, que no va fer mal al noi, s'enfronta a 6 anys de presó
E.F.B.
La fiscalia de l’àrea de Martorell acusa un individu amb antecedents per robatori amb intimidació per haver entrat en una casa de la població per robar i, a més a més, amenaçar el menor de 13 anys que hi havia al domicili.
Segons l’escrit de peticions fiscals, l’home, reincident, va introduir-se a un domicili de Martorell el dia 13 de novembre de 2020 als volts de dos quarts de quatre de la tarda amb intenció de robar.
En aquell moment, a l’interior de l’habitatge hi havia un menor de 13 anys sol, i l’acusat li va dir que duia un ganivet i que s’estigués quiet. El jove va complir les ordres, i l’acusat, sempre segons l’escrit del fiscal, va regirar diverses habitacions, agafant joies, llibretes i targetes bancàries, un mòbil i uns auriculars i unes claus de la casa.
La fiscalia atribueix a l’acusat un delicte de robatori amb intimidació a casa habitada, i li demana 6 anys de presó i 770 euros d’indemnització, xifra de taxació de les joies, que no s’han pogut recuperar.
El judici se celebrarà a la secció 22a de l’Audiència de Barcelona el dimarts que ve.
