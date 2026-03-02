Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Policia Local de Martorell deté un individu per maltractaments en l'àmbit de la llar

La víctima va denunciar el cas al Servei Integral d’Atenció a la Dona de Martorell, que va activar la policia

La Policia Local de Martorell va detenir l'acusat de maltractaments habituals en l’àmbit familiar

La Policia Local de Martorell va detenir l'acusat de maltractaments habituals en l’àmbit familiar / Policia Local de Martorell

Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local de Martorell va detenir la setmana passada un individu acusat d'un delicte de maltractaments habituals en l’àmbit familiar. La Policia Local va rebre l'avís d’una tècnica del Servei Integral d’Atenció a la Dona (SIAD) de Martorell alertant que una usuària els havia alertat que estava sent víctima d’un delicte en l’àmbit familiar.

Una patrulla del cos es va dirigir al domicili per parlar amb la dona, que davant dels agents va ratificar tota la informació que ja havia donat a les responsables del SIAD. Per això, la patrulla va acompanyar la víctima a les dependències policials per formular la corresponent denúncia per maltractaments.

Simultàniament amb això, una altra patrulla del cos va tornar al domicili comú de la denunciant i la seva parella i va procedir a la detenció de l’home per un delicte de maltractaments habituals en l’àmbit familiar.

