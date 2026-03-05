Famílies d'Esparreguera denuncien les mancances dels busos que duen els seus fills a escola: "Van tenir un accident i no ens van ni avisar"
Es queixen que els autobusos solen anar amb retard i en condicions deplorables: amb vidres trencats, cinturons que no fan el seu servei i pneumàtics desgastats
Famílies d'Esparreguera denuncien les males condicions en què es troben els busos que duen els seus fills a escola. Des de vidres trencats, passant per pneumàtics desgastats i, fins i tot, cinturons que no fan la seva funció. Aquestes són només algunes de les queixes d'algunes de les mares dels infants que hi pugen cada dia. La situació ha escalat fins a tal punt que aquest mes de gener un dels vehicles va patir un accident "i a les famílies no ens van ni avisar", segons relata una de les mares.
Les queixes dels retards i de les males condicions dels busos de Monbus l'han fet a través del programa Directo al Grano de La 1, que també han estat subscrites per l'alcalde del municipi, Juan Jurado. Segons ha detallat, el servei de transport escolar és licitat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i, per això, ha instat l'ens a sancionar l'empresa concessionària pel conjunt d'incidències que acumula.
En aquest sentit, en el ple d'aquest gener l'Ajuntament d'Esparreguera va reclamar a l'empresa "protocols d'actuació clars i millores en el servei de transport escolar que garanteixin la formació específica del personal i que facilitin informació actualitzada sobre les incidències que es puguin donar". La demanda va venir després que el dimarts 13 de gener un autobús de la línia 126, que connecta els barris de Can Rial i Mas d’en Gall amb l’institut El Castell, patís un accident.
En conseqüència, alguns dels infants que hi anaven van patir lesions com fuetades cervicals, com assegura una de les mares al programa de televisió. Però el pitjor de tot, segons afegeix, és que ningú va informar les famílies del succés.
Jurado ha instat el Consell a resoldre aquesta situació. "No s'ha de naturalitzar que Monbus no tingui la capacitat de donar el seu servei com cal", ha manifestat i ha suggerit que es trobi una altra empresa que substitueixi l'actual. "Demanem els mínims. Treballem perquè Monbus doni pas a una empresa seriosa que doni un bon servei per als infants", ha clos.
El servei de transport escolar dona cobertura a les escoles Pau Vila, Taquígraf Garriga i Les Roques Blaves del municipi baixllobretenc, així com als instituts El Cairat i El Castell, i a l’inici del curs 2025-2026 comptava amb 233 alumnes usuaris.
