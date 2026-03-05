Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El primer nadó del 2026 de Castellví de Rosanes visita l’Ajuntament amb la seva família

Els pares van rebre un detall en forma de cistella de productes per a la cura dels nadons

El primer nadó del 2026 de Castellví de Rosanes visita l’Ajuntament amb la seva família

El primer nadó del 2026 de Castellví de Rosanes visita l’Ajuntament amb la seva família / AJ. CASTELLVÍ DE ROSANES

Regió7

Manresa

Míriam Blasco Mauri, la primera nena nascuda aquest 2026 a Castellví de Rosanes, va visitar dilluns l’Ajuntament. Ella i la seva família van ser rebuts per l’alcalde, Sergi Busquets, i les regidores Yolanda Torres i Teresa Mínguez. L’Ajuntament va obsequiar la petita Míriam amb un diploma que l’acredita com la primera criatura nascuda a Castellví aquest any, i la seva família va rebre també un detall per commemorar l’efemèride, en forma de cistella de productes per a la cura dels nadons.

