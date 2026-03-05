El primer nadó del 2026 de Castellví de Rosanes visita l’Ajuntament amb la seva família
Els pares van rebre un detall en forma de cistella de productes per a la cura dels nadons
Míriam Blasco Mauri, la primera nena nascuda aquest 2026 a Castellví de Rosanes, va visitar dilluns l’Ajuntament. Ella i la seva família van ser rebuts per l’alcalde, Sergi Busquets, i les regidores Yolanda Torres i Teresa Mínguez. L’Ajuntament va obsequiar la petita Míriam amb un diploma que l’acredita com la primera criatura nascuda a Castellví aquest any, i la seva família va rebre també un detall per commemorar l’efemèride, en forma de cistella de productes per a la cura dels nadons.
