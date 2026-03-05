Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Retencions a l'AP-7 entre Martorell i Castellbisbal

Un camió transporta turismes s'ha avariat obligant a tallar un carril en direcció Tarragona

Imatge de les retencions publicada acompte de X de @trànsit

Imatge de les retencions publicada acompte de X de @trànsit / Servei Català de Trànsit

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un carril tallat a causa d'una avaria genera 3 quilòmetres de retencions a l'AP-7 en sentit sud, entre Martorell i Castellbisbal. El succés ha tingut lloc a 3/4 d'11 quan camió que transportava turismes s'ha avariat a l'alçada de Martorell. L'avaria ha obligat a tallar un carril en sentit sud/Tarragona i les autoritats hi estan treballant per recuperar la fluïdesa de la via.

