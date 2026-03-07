Un vigilant de seguretat va permetre detenir tres homes que traficaven amb 110 quilos de haixís
La policia va trobar dos dels detinguts amagats a l'interior del remolc que havia transportat la droga i espais de doble fons
Regió7
L'avís que va donar un vigilant de seguretat d'una empresa d'Abrera va permetre a agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Martorell i Agents de la Policia Local d’Abrera fer la detenció, el 25 de febrer, tres homes de 29, 31 i 47 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública en la seva modalitat de tràfic de drogues.
El passat 25 de febrer, al voltant de les 20.00 hores, els agents van rebre un avís d’un vigilant de seguretat d’una empresa del municipi, que alertava de la presència de tres individus que accedien de manera reiterada a l’interior del remolc d’un camió estacionat a la zona.
Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat que "davant la informació rebuda, dotacions policials es van desplaçar immediatament fins al lloc dels fets. Un cop al punt indicat, els agents van localitzar un camió amb remolc i una furgoneta estacionats un al costat de l’altre. La furgoneta es trobava completament tancada i sense ocupants visibles al’exterior.
Durant les primeres comprovacions realitzades al camió, una persona va sortir de l’interior de la cabina del vehicle. Mentre els agents mantenien una conversa amb aquest individu, van sentir sorolls provinents de l’interior del remolc. En efectuar les comprovacions corresponents al compartiment de càrrega, els agents van localitzar dues persones amagades a l’interior del remolc.
Davant les manifestacions incoherents i contradictòries dels tres individus, els agents van realitzar l’escorcoll dels dos vehicles. En el registre de la furgoneta es va localitzar eines, una maleta i una bossa de grans dimensions buida la qual desprenia una forta olor compatible amb substàncies estupefaents.
Posteriorment, en el transcurs de la inspecció del remolc, els agents van localitzar 14 paquets plastificats que contenien presumptament haixix, amb un pes total aproximat de 110 quilograms, així com dues balises de precisió.
Durant l’escorcoll d’ambdós vehicles, els agents van detectar l’existència de les anomenades “caletes”, és a dir, dobles fons habilitats de manera específica per ocultar substàncies estupefaents i facilitar-ne el transport amb l’objectiu d’evadir possibles controls i registres policials.
Davant d’aquests fets, els agents van detenir els tres homes com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública en la modalitat de tràfic de drogues.
Els detinguts, els quals no tenien cap antecedent, van passar a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Martorell.
