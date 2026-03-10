Tirotegen un vehicle a Esparreguera
Els fets no van provocar ferits, i pel moment no s'han produït detencions
Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Esparreguera que no va provocar ferits. Segons han confirmat a Regió7 fonts de la Regió Policial Metropolitana Sud, els fets van passar aquest dilluns al migdia, entre les 14 h i les 14,30. Per causes que s'investiguen, els trets es van produir entre els ocupants de dos vehicles, sense que finalment consti cap ferit. A hores d'ara no està confirmat que es mantingués un intercanvi de trets, sinó que sembla que van ser els ocupats d'un dels cotxes els qui van disparar a l'altre.
No han transcendit més detalls de la investigació, que porta la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, però algunes fonts apunten al fet que pot tractar-se d'una revenja entre bandes rivals per, potser, un tema de drogues.
