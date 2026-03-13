Jutgen un pres de Can Brians que traficava des de la seva cel·la
La fiscalia li demana 8 anys de presó en el judici que es farà dimarts a l'Audiència de Barcelona
L’Audiència de Barcelona jutjarà aquest dimarts que ve un pres del Centre Penitenciari de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires, que tenia a la seva cel·la droga per traficar. El dia 30 de juny a dos quarts de tres de la tarda es va localitzar a la cel·la que ocupava l'acusat, la 211C, substàncies estupefaents valorades en 709,91 euros, segons dades de l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents de la Policia Nacional en la data dels fets.
L’home, que tenia antecedents penals no computables a l'efecte de reincidència en aquest cas, acumulava onze barres d’una substància marró premsada, que va resultar ser D.-9-tetrahidrocanabinol, amb un pes total net de 92,07 grams i una riquesa de THC del 29,5%, el valor del qual en el mercat il·lícit és de 619,63 euros; una paperina amb una substància rosa en el seu interior, que va resultar ser ketamina i MDMA amb un pes total net de 0,87 grams i una riquesa del 57,8% ± 4,0% en ketamina i del 12,0% ± 1,0% en MDMA, el valor del qual en el mercat il·lícit és de 43,34 euros i tres paperines amb una substància blanca en el seu interior, que va resultar ser cocaïna amb un pes net total de 2,47 grams i una riquesa del 14,2% ± 0,6%, que equival a una quantitat de 0,35 ± 0,01 grams, el valor de la qual en el mercat il·lícit és de 46,94 euros.
Segons l’escrit d’acusació de la fiscalia de Sant Feliu de Llobregat, aquestes substàncies les posseïa l'acusat amb la vocació de destinar-les a la distribució entre altres interns del mateix centre, per la qual cosa li imputa un delicte contra la salut pública, i li demana una pena de 8 anys de presó i 2.000 euros de multa.
El judici se celebrarà dimarts dia 17 a la secció 21a de l’Audiència de Barcelona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía