Martorell premia cinc de les seves empreses en la primera edició dels premis "reconeix"
L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, destaca la fortalesa del sector empresarial de la vila en una gala que premia l’Escola d’Aprenents SEAT, Solé Advance, Airos Delicatessen, Escofet i Ebro
L'Ajuntament de Martorell distingeix cinc de les seves empreses a l'acte "Martorell Reconeix: Empresa", que va viure la primera edició. L'acte va tenir lloc divendres al Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner. L’acte, conduït per la periodista martorellenca Claudia Cifuentes, va reunir més de 100 representants d’empreses, institucions, entitats i agents econòmics del territori. L’acte va comptar, entre d'altres, amb la regidora de Promoció Econòmica, Rosa Cadenas; Miquel Costa, vicepresident i responsable de PIMEC Baix Llobregat Nord; Francesc Castellana, director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC); Carles González, cap del servei de Teixit Productiu de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona; i Jaume Roura Calls, vicepresident de Foment del Treball, UPM i Fecavem i president del Grup Lesseps.
Durant la trobada, l’Ajuntament va distingir cinc empreses que "destaquen per la seva trajectòria, el seu impacte en el territori i la seva capacitat d’innovació i creixement", segons han explicat els organitzadors de l'acte. En aquesta primera edició de Martorell Reconeix: Empresa, s’han atorgat reconeixements a l’Escola d’Aprenents SEAT, pel seu paper en l’atracció i formació de talent; a Solé Advance, pel seu creixement empresarial i capacitat d’expansió; a Airos Delicatessen, pel seu compromís amb la salut i el benestar; i a Escofet, per la seva projecció internacional com a empresa arrelada al municipi. A més, Ebro ha rebut el reconeixement especial a la trajectòria empresarial.
L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va destacar durant l’acte que “Martorell és avui un dels motors econòmics del país gràcies a l’esforç, la perseverança i la visió de les empreses que han apostat pel nostre municipi. Reconèixer-les és també reconèixer el progrés de Martorell”. I la regidora de Promoció Econòmica, Rosa Cadenas, va subratllar que l’objectiu d’aquesta iniciativa és reforçar el vincle entre l’Ajuntament i el teixit productiu local. “Darrere de cada empresa hi ha projectes, persones i talent que contribueixen a generar oportunitats i a construir el futur del nostre municipi. Amb aquest acte volem agrair públicament aquesta tasca i destacar la força que tenen".
Martorell, motor econòmic del territori
La cerimònia dels premis també va servir per destacar el paper de Martorell com a motor econòmic del Baix Llobregat Nord. Amb més de 2.000 empreses i un model econòmic fortament industrial, Martorell destaca per la seva capacitat productiva i la seva posició estratègica dins les principals xarxes de comunicació del país.
Amb poc més de 29.000 habitants, Martorell genera un volum d’activitat econòmica propi de territoris de molta més dimensió, amb un PIB anual d’uns 6.000 milions d’euros i un pes industrial que supera el 70% del valor econòmic local.
El Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner juga un paper clau en aquest ecosistema. Mitjançant programes de suport a empreses i emprenedoria, formació especialitzada, acompanyament al creixement i la generació de sinèrgies entre startups i empreses consolidades, el Molí Fariner facilita la creació de projectes i oportunitats al municipi, reforçant la competitivitat del teixit empresarial i contribuint al desenvolupament econòmic de Martorell. En aquest sentit, l’acte Martorell Reconeix: Empresa també ha tingut la intenció de donar a conèixer els serveis per al teixit empresarial que es donen des del Centre de serveis locals a les empreses (CLSE) del Centre de Promoció Econòmica.
Aquest ecosistema empresarial combina grans empreses, pimes i projectes emergents, que conviuen en vuit polígons industrials i configuren un model econòmic diversificat, competitiu i orientat al futur.
Amb Martorell Reconeix: Empresa, l’Ajuntament vol consolidar un espai de trobada i reconeixement per al conjunt del teixit empresarial del municipi, així com reforçar la col·laboració entre el sector públic i el sector productiu.
Aquesta primera edició neix amb la voluntat de convertir-se en una cita anual que posi en valor les empreses que contribueixen a fer de Martorell un municipi amb una economia forta, arrelada al territori i orientada al futur.
