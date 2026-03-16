Els Bombers utilitzen drons per rescatar una parella d'escaladors perduts a Montserrat
Els excursionistes van arribar als seus vehicles il·lesos després de perdre el camí del ràpel i haver de demanar ajuda
Una parella d'escaladors es va desorientar mentre escalaven aquest diumenge a Montserrat i van necessitar guiatge per trobar el camí. El succés va tenir lloc ahir prop de les 8 del vespre, al Serrat dels Monjos, al terme municipal de Collbató. Els dos excursionistes van avisar als serveis d'emergències, ja que no van estar capaços de trobar l'inici del ràpel per baixar.
El cos de Bombers de la Generalitat va activar una Unitat Terrestre del GRAE que es va posar en contacte amb ells i una Unitat de Drons que els va estar buscant. Una vegada els van trobar, els van assenyalar el camí amb llum per arribar a l'inici del descens. Des d'allà els van seguir fins que van aconseguir completar el descens, on els esperaven les unitats desplaçades que els va acompanyar fins als seus vehicles a les Coves de Salnitre, on van arribar il·lesos.
