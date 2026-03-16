Els Mossos detenen la cuidadora d'una residència de Martorell que robava joies a les dones grans que atenia

L'arrestada, que s'havia guanyat la confiança de la direcció del centre, aprofitava la gran dependència de les víctimes i venia el seu botí a un negoci de compravenda d'or

Un agent dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu / MOSSOS D'ESQUADRA

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Martorell van detenir, el passat dijous 12 de març, una dona de 45 anys com a presumpta autora d’un delicte de furt continuat

La investigació es va iniciar arran de la denúncia presentada per la directora del centre per la desaparició d'una quantitat rellevant de joies propietat de diversos residents, cinc en concret. Gràcies a la descripció detallada dels objectes sostrets, els agents de la Unitat d’Investigació van aconseguir localitzar les joies en un local de compravenda d’or al Baix Llobregat, on havien estat venudes recentment.

Les gestions policials realitzades pels investigadors van permetre identificar la dona que havia venut les joies a l’establiment de compravenda: una treballadora de la mateixa residència, encarregada de les tasques de cura i acompanyament dels usuaris. L’autora aprofitava l’alt grau de dependència de les víctimes, que no es podien valdre per si mateixes, així com de la confiança que havia dipositat en ella la direcció del centre, per sostreure les joies sense aixecar sospites.

La detinguda, que no tenia antecedents policials previs, va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Martorell.

