Un incendi a Martorell obliga a evacuar un edifici i confinar una persona
El foc es va originar en la instal·lació elèctrica i la majoria de desperfectes van ser causats pel fum
Un edifici del carrer de Lloselles de Martorell es va incendiar ahir a 2/4 d'11 de la nit. El foc es va originar a la instal·lació elèctrica d'aquest immoble de planta baixa i dos pisos i va generar molt fum. El cos de Bombers de la Generalitat hi va enviar cinc dotacions que van revisar totes les habitacions i van aconseguir evacuar totes les persones, a excepció d'una que va quedar confinada al primer pis. Cap d'elles va resultar ferida.
El cos d'emergències va donar per extingit l'incendi a les 00.37, van aconseguir evacuar la persona que fins aleshores havia quedat confinada i van ventilar l'edifici.
Segons han explicat fonts dels Bombers a aquest diari, la majoria dels danys van ser causats pel fum i es concentren al primer pis, on el més notable ha estat una porta malmesa per la temperatura elevada. A la segona planta, les afectacions han estat lleus.
