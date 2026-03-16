Un incendi a Martorell obliga a evacuar un edifici i confinar una persona

El foc es va originar en la instal·lació elèctrica i la majoria de desperfectes van ser causats pel fum

Imatge de recurs d'un camió de Bombers

Imatge de recurs d'un camió de Bombers / ARXIU

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un edifici del carrer de Lloselles de Martorell es va incendiar ahir a 2/4 d'11 de la nit. El foc es va originar a la instal·lació elèctrica d'aquest immoble de planta baixa i dos pisos i va generar molt fum. El cos de Bombers de la Generalitat hi va enviar cinc dotacions que van revisar totes les habitacions i van aconseguir evacuar totes les persones, a excepció d'una que va quedar confinada al primer pis. Cap d'elles va resultar ferida.

El cos d'emergències va donar per extingit l'incendi a les 00.37, van aconseguir evacuar la persona que fins aleshores havia quedat confinada i van ventilar l'edifici.

Segons han explicat fonts dels Bombers a aquest diari, la majoria dels danys van ser causats pel fum i es concentren al primer pis, on el més notable ha estat una porta malmesa per la temperatura elevada. A la segona planta, les afectacions han estat lleus.

