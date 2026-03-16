La taxa d'atracaments a Martorell és superior a Marbella o Eivissa
La capital del Baix Llobregat Nord es troba en el lloc 35 del de les ciutats de l'estat en la taxa de robatoris violents
Martorell té una taxa de criminalitat de 212,5 casos per cada 100.000 habitants, un xifra que la situa en el Top 50 de les ciutats de l'Estat, i per sobre d'altres com Marbella, Eivissa o Benidorm. Concretament, es troba en el lloc 35 de la llista de ciutats de més de 20.000 habitant que elabora el Ministeri de l’Interior per al seu Balanç de Criminalitat de 2025.
La dada sorprèn perquè ciutats com Marbella o Eivissa concentren molta població, activitat econòmica i també delinqüencial, però la proporció de robatoris violents és superior a Martorell. Curiosament, la població que segueix a Martorell en aquesta llista és Madrid, que té una taxa només dos punts per sota de la ciutat del Baix Llobregat.
La ciutat és l'única de l'àrea de Regió7 que apareix en aquestes 50 poblacions i el 2025 va registrar 62 casos de robatoris amb violència i intimidació, un 3,3% més que el 2024. Si extrapolem aquestes dades amb una equivalència a 100.000 habitants, ens dona aquesta xifra de 212,5, que la situa al lloc 35 de l'Estat i al 21è de Catalunya.
En tot cas, amb una taxa força superior a la mitjana estatal. Els robatoris amb violència i intimidació van tancar el 2025 amb 62.061 casos denunciats a Espanya, el que significa una taxa estatal d’uns 126 casos per cada 100.000 habitants, una mesura que permet comparar l’impacte del delicte entre municipis de mida molt diferent.
Aquest indicador dibuixa un mapa on les taxes més elevades es concentren sobretot en grans àrees urbanes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Al capdamunt del llistat estatal hi apareixen Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona, amb registres molt per sobre de la mitjana.
Els robatoris amb violència i intimidació es classifiquen de forma diferent en funció del lloc on es produeixen. D’una banda, hi ha els que tenen lloc a la via pública. Un cas podria ser el que una persona n’atraca una altra per robar-li les pertinences, com ara el mòbil. En aquest cas pot haver-hi només intimidació, ja que el lladre pot intimidar una persona verbalment, pot també exhibir una arma blanca o de foc, entre altres. A vegades, el delinqüent utilitza la violència i això suposa que la víctima pugui acabar ferida. Com va ser el cas d'un delinqüent multireincident de 19 anys per agredir i robar una persona a l'estació de Martorell el març de l'any passat.
També hi ha els anomenats atracaments en establiments. Sovint tenen lloc en botigues on el lladre amenaça el treballador per aconseguir diners i en alguns casos es fa ús d’armes. D’atracaments n’hi ha, però actualment no són tan habituals com fa uns anys en entitats bancàries.
