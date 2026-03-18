Fundesplai convoca una caminada popular al Baix Llobregat per reivindicar la pau el 22 de març
La “Marxa per la Pau”, el 22 de març, connectarà quatre municipis amb Sant Boi en una mobilització ciutadana davant l’augment dels conflictes i els discursos d’odi
Ruben Costa
La ciutadania del Baix Llobregat està cridada a participar el pròxim diumenge 22 de març en una nova edició de la caminada popular “Marxa per la Pau”, una iniciativa de Fundesplai que vol promoure els valors de la convivència, el respecte i la justícia social en un context internacional marcat per l’increment del bel·licisme i més de trenta conflictes actius arreu del món.
L’activitat tindrà lloc entre les 08.00 i les 13.30 hores i proposa quatre recorreguts simultanis amb sortida des de Martorell, Pallejà, L’Hospitalet de Llobregat i El Prat de Llobregat. Tots els itineraris confluiran a Sant Boi de Llobregat, on a les 13.00 hores se celebrarà un acte final de caràcter simbòlic a la plaça de l’Ajuntament, complementat amb activitats per a totes les edats. El recorregut més llarg començarà a les 08.00 hores al Parc del riu Anoia, a Martorell, amb una distància de 22 quilòmetres i un punt d’avituallament a mig camí. Des de Pallejà, la sortida serà a les 09.30 hores des del Castell de Pallejà, amb un trajecte d’11 quilòmetres també amb avituallament. A L’Hospitalet de Llobregat, la marxa arrencarà a les 10.30 hores des del Club d’Esplai Bellvitge, amb un recorregut de 7,3 quilòmetres. Finalment, des del Prat de Llobregat es proposa l’itinerari més curt, de 6 quilòmetres, amb inici a les 11.00 hores a la Jugateca ambiental del Parc del Riu.
La proposta està oberta a la participació d’infants, joves, famílies, entitats socials, empreses i ciutadania en general, amb la voluntat de convertir-se en un espai de trobada i mobilització col·lectiva per la pau. La iniciativa també pretén fer front a l’auge dels discursos d’odi i a les postures extremistes que posen en risc la convivència democràtica.