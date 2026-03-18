Sant Esteve Sesrovires obre les inscripcions per participar a la 10a Fira de Primavera
Les sol·licituds per instal·lar una parada es podran presentar del 17 de març al 17 d’abril a través del web municipal
Ruben Costa
L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires ja ha obert el període d’inscripcions per a totes aquelles persones, comerços, empreses o entitats que vulguin participar amb una parada a la Fira de Primavera. La mostra, que enguany arriba a la seva 10a edició, tindrà lloc el diumenge 17 de maig. Les sol·licituds per formar part de la fira es podran presentar del 17 de març al 17 d’abril mitjançant el formulari habilitat al web municipal. La convocatòria està oberta tant a negocis i professionals com a entitats i col·lectius locals que vulguin donar a conèixer la seva activitat en el marc d’aquesta jornada festiva i comercial.
La Fira de Primavera s’ha consolidat com un aparador de l’activitat comercial i associativa de Sant Esteve Sesrovires. Durant la jornada, els carrers del municipi s’omplen de parades que mostren productes, serveis i projectes impulsats per comerços, empreses i entitats de diversos àmbits. La iniciativa està promoguda per les regidories de Promoció Econòmica i de Participació Ciutadana de l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’associació SES Comerç Emprèn, amb l’objectiu de dinamitzar el teixit econòmic i social del municipi i fomentar la participació de la ciutadania.
