Detenen un home i intervenen 78 quilos de marihuana a Martorell

Els mossos van localitzar la droga dins de capses de cartó a l'interior d'una nau industrial

Imatge de la marihuana intervinguda en l'operació / Mossos d'Esquadra

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns passat un home de 40 anys a Martorell i van intervenir 78 quilos de marihuana. Els fets es van produir cap a les 11.40 hores en el marc d'un patrullatge preventiu en un polígon industrial, on els investigadors van veure com un individu sortia de l'interior d'una nau amb actitud vigilant, dirigint-se posteriorment a un vehicle estacionat. Davant d'això, els agents es van identificar com a tal i van identificar l'individu. En el transcurs d'aquesta situació, els investigadors van detectar una forta olor de marihuana, provinent de la indumentària de l'home. En escorcollar el vehicle, van localitzar tres grans motxilles i en una d'aquestes hi van localitzar tres paquets de bosses per a l'envasament al buit.

Capses on es va trobar la droga / Mossos d'Esquadra

Posteriorment, amb el suport d'altres patrulles desplaçades al lloc, els agents van accedir a l'interior de la nau industrial d'on havia sortit l'home. A l'interior, s'hi va localitzar una quantitat significativa de material divers, entre el que destacaven bosses envasades al buit de la mateixa marca i etiquetatge que les intervingudes al vehicle, així com dos palets amb mercaderia a l'interior. En l'escorcoll d'aquests palets, es va localitzar roba apilada i capses de cartó que contenien bosses envasades al buit amb cabdells de marihuana. Aquest sistema va evidenciar un mètode de camuflatge, amb la finalitat de facilitar el transport i la distribució de la substància estupefaent. Finalment, es van intervenir 78 quilos de marihuana.

També es van localitzar un vehicle d'alta gamma que constava com a sostret.

L'arrestat, que no tenia cap antecedent, va passar a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Martorell.

