Olesa es converteix en punt de trobada dels professionals de l’organització d’esdeveniments esportius
Una jornada impulsada per la Diputació de Barcelona reuneix tècnics municipals per compartir experiències i millorar la gestió d’activitats esportives arreu del territori
Ruben Costa
El Centre Cultural Cal Puigjaner, a Olesa de Montserrat, ha estat l’escenari d’una jornada dedicada a la trobada de professionals vinculats a l’organització d’esdeveniments esportius. La iniciativa, impulsada per la Diputació de Barcelona, ha reunit tècnics d’Esports de diferents municipis catalans amb l’objectiu de posar en comú coneixements i experiències per optimitzar la gestió d’aquest tipus d’activitats.
A la sessió hi han participat prop d’una vintena de tècnics procedents d’una quinzena de municipis de la província, tant de grans ciutats com Terrassa o Cornellà, com de poblacions més petites i agrupacions territorials com la Vall del Ges o l’Alta Segarra. Aquesta diversitat ha permès enriquir el debat i compartir realitats molt diferents en la manera d’organitzar esdeveniments esportius. Durant la benvinguda institucional, el regidor de Patrimoni i Turisme, Xavier Rota, ha destacat el paper del centre com a espai de trobada, mentre que el primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Jordi Parent, ha subratllat la importància de la col·laboració entre administració i entitats esportives. En aquest sentit, ha posat com a exemple la cursa OliTrail, un projecte que va néixer en l’àmbit escolar i que, gràcies a la implicació conjunta, ha acabat assolint un alt nivell de projecció, fins al punt d’acollir un campionat estatal de running de muntanya.
La jornada, titulada “De l’ombra al Sold Out”, s’ha centrat en les fases inicials i de planificació dels esdeveniments esportius. Els assistents han treballat en la identificació de les tasques clau per garantir-ne l’èxit, tot intercanviant bones pràctiques i analitzant casos reals. El cap del Departament d’Esports, Ivan Ortiz, ha valorat molt positivament l’experiència i ha remarcat el paper de les entitats locals en l’organització d’activitats, així com la necessitat de reforçar la difusió per arribar a un públic més ampli. Per la seva banda, Pedro Yaques, tècnic de l’Àrea d’Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona, ha destacat que la jornada ha permès elaborar un conjunt de bones pràctiques aplicables a diferents contextos municipals, posant èmfasi en els punts comuns que comparteixen tots els esdeveniments independentment de la seva dimensió.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món