Olesa impulsa una Escola Feminista per reforçar la perspectiva de gènere en entitats i ciutadania
El projecte inclou quatre sessions formatives gratuïtes per treballar conceptes clau com les cures, les violències masclistes i la gestió amb mirada feminista
Ruben Costa
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha posat en marxa una Escola Feminista amb l’objectiu de fomentar la incorporació de la perspectiva de gènere tant en el teixit associatiu com entre la ciutadania del municipi. La proposta vol generar un espai de formació i reflexió col·lectiva per repensar aspectes com les cures, la prevenció de violències i les formes de participació i organització.
Aquesta iniciativa s’adreça especialment a entitats, organitzacions i persones interessades a aplicar una mirada feminista en la seva activitat diària. Segons la regidora de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+, Emma Duran, el programa neix amb la voluntat d’oferir eines pràctiques que permetin traslladar aquests valors a la vida quotidiana i al funcionament de les entitats. La creació de l’Escola Feminista respon tant a la iniciativa municipal com a les inquietuds expressades per diverses entitats locals, que havien mostrat interès en qüestions com la redacció de protocols contra les violències masclistes, el reconeixement del treball voluntari o la millora dels processos de presa de decisions dins les organitzacions. En aquest sentit, el consistori també impulsa formacions específiques per garantir espais segurs en activitats vinculades a l’oci, especialment en entorns gestionats per entitats.
El programa es desenvoluparà en quatre sessions, que tindran lloc els dimecres de 19 h a 21 h al Saló de Plens. Tot i que es pot assistir de manera individual a cada sessió, es recomana seguir el cicle complet per aprofitar millor els continguts. Les sessions combinaran explicacions teòriques amb dinàmiques participatives. El calendari comença el 25 de març amb una sessió introductòria sobre feminismes a càrrec de Carla Grima, que abordarà conceptes com el gènere, el patriarcat o el treball productiu. Posteriorment, el 8 d’abril, la cooperativa Candela aprofundirà en el concepte de cures i en el treball reproductiu des d’una perspectiva interseccional, analitzant com diferents factors socials influeixen en la distribució de tasques dins les entitats.
La tercera sessió, prevista per al 15 d’abril i conduïda també per Carla Grima, se centrarà en les violències masclistes, els seus diferents tipus i els mecanismes per identificar-les i abordar-les. Finalment, el 22 d’abril, Candela Cooperativa tancarà el cicle amb una sessió orientada a integrar la perspectiva feminista en la gestió de les entitats, amb especial atenció a la creació d’espais segurs i inclusius. Les entitats que completin la formació rebran un distintiu acreditatiu com a reconeixement de la seva participació. Des del consistori es destaca que, més enllà del reconeixement, l’objectiu és que les entitats puguin reflexionar sobre el seu funcionament i impulsar millores internes. La participació en les sessions és gratuïta, però cal inscripció prèvia a través del portal Entrapolis. Aquesta proposta s’emmarca dins dels actes commemoratius del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, que a Olesa s’allarguen més enllà de la data central. Entre les activitats programades destaquen un taller de creació de compreses i protectors íntims, així com un club de lectura dedicat a una novel·la centrada en les experiències i emocions de les dones, que posen el focus en la cura i els vincles.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món