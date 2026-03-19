Un premi de la Bonoloto deixa 128.962,88 euros a Olesa de Montserrat
El bitllet afortunat va ser validat a l'administració del carrer Josep Anselm Clavé
Regió7
Manresa
El sorteig de la Bonoloto d'aquest dijous 19 de març ha deixat un premi de segona categoria a Olesa de Montserrat, valorat en128.962,88 euros. El bitller afortunat va ser validat a l'administració número 2, situada al carrer Josep Anselm Clavé.
La combinació guanyadora ha estat formada pels números 03-06-16-17-48-49, amb el 4 de complementari i el 9 de reintegrament. El d'Olesa ha estat l'únic punt de venda en què s'han registrat cinc encerts més el complementari.
