Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guia de la Festa Major de Poble NouExpulsió regidora de VoxAnna VivesJimmy GraceyRobatori a la joieria UróMones de Pasqua
instagramlinkedin

Detenen a Martorell una dona que volia vendre per internet objectes sostrets en robatoris amb força

Els objectes provenien de diversos robatoris amb força a diferents edificis en obres, un d'ells per valor de 13.500 euros

Part de les eines intervingudes a la persona detinguda / Mossos d'Esquadra

Eduard Font Badia

Manresa

Mossos d'Esquadra de la comissaria de Martorell, en col·laboració amb agents de la comissaria de Caldes de Montbui, van detenir dilluns 16 de març una dona de 49 anys com a presumpta autora d’un delicte de receptació.

La detenció es va produir a instàncies de la comissaria de Caldes de Montbui que feia seguiment d’aquesta dona, relacionant-la amb diversos robatoris amb força al municipi vallesà. Els fets es remunten a finals de febrer i principis de març, quan es van produir diversos robatoris amb força a diferents edificis en obres. En un d’ells, es van endur eines i maquinària per valor de 13.500 euros. La investigació policial va permetre trobar una gran part anunciada a una plataforma de compra i venda d’objectes de segona mà.

A partir d’aquí, agents de Caldes de Montbui van realitzar gestions que van portar a la identificació dels anunciants, un d’ells amb 30 antecedents policials, i actualment en crida i cerca. La investigació va portar també a interceptar una trobada amb un comprador, que un dels perfils havia concertat a Martorell. En aquest punt, en el moment de la trobada, agents de la comissaria de Martorell de paisà van identificar la dona que feia la venda i la van detenir com a presumpta autora d’un delicte de receptació.

La detinguda va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Granollers el dimecres 18 de març. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Arriben a Barcelona les Spa Raves: festes en banyador amb sauna, jacuzzis, DJ i fins i tot saxo en viu

Los hospitales de concesión administrativa logran en un estudio resultados comparables o superiores a los de gestión directa

L'asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents

¿Què se sap de la mort del Jimmy? Un tràgic accident al caure sol al mar al port Olimpic

Més de mig miler d'infants i joves participaran aquest dissabte en la trobada Lleure al carrer a Manresa

Per què també protesten els metges catalans i com pot afectar CAPs i hospitals

Com es crea un joc de taula, jocs ambientats al Japó i una terrassa exterior: novetats del Tast de Jocs a Manresa

El derbi al Camp Nou ja té data i hora

