Detenen a Martorell una dona que volia vendre per internet objectes sostrets en robatoris amb força
Els objectes provenien de diversos robatoris amb força a diferents edificis en obres, un d'ells per valor de 13.500 euros
Mossos d'Esquadra de la comissaria de Martorell, en col·laboració amb agents de la comissaria de Caldes de Montbui, van detenir dilluns 16 de març una dona de 49 anys com a presumpta autora d’un delicte de receptació.
La detenció es va produir a instàncies de la comissaria de Caldes de Montbui que feia seguiment d’aquesta dona, relacionant-la amb diversos robatoris amb força al municipi vallesà. Els fets es remunten a finals de febrer i principis de març, quan es van produir diversos robatoris amb força a diferents edificis en obres. En un d’ells, es van endur eines i maquinària per valor de 13.500 euros. La investigació policial va permetre trobar una gran part anunciada a una plataforma de compra i venda d’objectes de segona mà.
A partir d’aquí, agents de Caldes de Montbui van realitzar gestions que van portar a la identificació dels anunciants, un d’ells amb 30 antecedents policials, i actualment en crida i cerca. La investigació va portar també a interceptar una trobada amb un comprador, que un dels perfils havia concertat a Martorell. En aquest punt, en el moment de la trobada, agents de la comissaria de Martorell de paisà van identificar la dona que feia la venda i la van detenir com a presumpta autora d’un delicte de receptació.
La detinguda va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Granollers el dimecres 18 de març. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”