Esparreguera tindrà una Associació de Voluntaris de Protecció Civil operativa el 2027
Els responsables creuen que amb una població de més de 20.000 habitants, ja era necessària la seva creació
Esparreguera ha començat el procés de creació de la seva Associació de Voluntaris de Protecció Civil. Pel moment encara s’està en la fase dels tràmits administratius, però els responsables compten poder tenir-la operativa a mitjans de l’any que ve.
El regidor de Protecció civil de l’Ajuntament d’Esparreguera, Alfons Puche, creu que la població "hi guanyarà i molt. Tenir un grup de gent preparada permet començar a organitzar situacions que a vegades es descontrolen". Els voluntaris de Protecció Civil han de col·laborar en la prevenció, informació i actuació davant emergències, grans esdeveniments, riscos naturals i la gestió de riscos locals. Per a Puche, tenir en funcionament "aquests voluntaris permetrà que la Policia Local pugui atendre les tasques pròpies", mentre Protecció Civil fa feines d’informació a la població, dona suport als serveis d'emergència en rescats o evacuacions, o en actes públics, festes, activitats esportives i l'ajuda humanitària en catàstrofes.
El regidor de Protecció Civil afegeix que "amb la Policia Local i l’ADF pot no ser suficient per cobrir totes les necessitats d'una vila amb 23 mil habitants", i espera que aquest any s’acabin tots els tràmits administratius, i que a primers de l’any vinent es puguin enviar els primers voluntaris a fer el curs bàsic per a voluntariat de protecció civil, que és obligatori i que s’imparteix a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet.
Xavier Castells és un dels impulsors d’aquesta iniciativa, i presideix l’Associació que està en tràmits de constituir-se. "Ara mateix està presentada la documentació al registre d’associacions i estem a l’espera que ens constitueixin. I després caldrà registrar-se a Protecció Civil de la Generalitat".
Ell forma part del grup de 7 persones que han començat a moure el tema. "La majoria som de l’ADF d’Esparreguera, i en diferents reunions vam veure que a la població, amb tants habitants, li feia falta tenir Protecció Civil". I això va coincidir amb la inquietud del regidor. De moment, encara estan en la fase de "papers, però quan tot estigui en ordre, caldrà començar a fer-ne difusió per a la captació de voluntaris. També "caldrà signar el conveni amb l’Ajuntament", que serà l’encarregat de subministrar material i uniformitat a la nova Associació.
