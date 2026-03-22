Alerta màxima per l'apunyalament d'un pres a un altre al menjador de Brians 2

El greu atac d'un intern a un company amb una arma blanca fabricada al mateix centre obliga a desplegar un gran operatiu de seguretat

Centre penitenciari Brians 2 / Arxiu/ACN

R. Tortosa

Sant Esteve Sesrovires

Un intern del centre penitenciari de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, ha intentat matar un company amb una arma artesanal punxant al menjador del modul 2 aquesta setmana. La gravetat de la lesió, un tall d'uns vint centímetres a la zona de les costelles, ha estat tan elevada que la víctima ha hagut de ser traslladada urgentment per rebre atenció mèdica fora del recinte.

Igualment, els responsables del penal han aplicat altres mesures d'emergència, per garantir la seguretat al recinte. Així, s'ha hagut de tancar el carrer major i contenir la resta de presos. El desplegament de funcionaris ha permès que l'home ferit hagi pogut ser evacuat convenientment en ambulància. 

Els portaveus d'UGTPresons han revelat que l'agressor ja havia amenaçat el damnificat. I reprodueixen una de les frases intimidatòries que presumptament va proferir l'inculpat, tot referint-se al perjudicat: “Deixeu-me, vaig per ell, el mataré”. L'estri emprat per a l'agressió, un cobert de plàstic manipulat, evidencia que se segueixen fabricant armes potencialment letals als centres, conclouen els responsables del sindicat.

