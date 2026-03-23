La Policia Local de Martorell deté dues persones per un robatori a un domicili

La col·laboració veïnal va ser clau per localitzar i detenir els presumptes autors

Els dos detinguts per la Policia Local de Martorell / Policia Local de Martorell

Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local de Martorell ha detingut dues persones per un robatori amb força a l'interior d'un domicili. Els agents van rebre una trucada informant de tres persones que havien accedit a un domicili i es trobaven traient objectes del seu interior.

La Local es va dirigir ràpidament al lloc i van localitzar una persona que coincidia amb la descripció facilitada. Els agents li van practicar un escorcoll corporal, el van identificar i li van trobar objectes que es corresponien amb les característiques del delicte, motiu pel qual es va procedir a la seva detenció.

Posteriorment, els agents van continuar la recerca per la zona i un testimoni els va alertar de la possible ubicació dels presumptes autors, on es van dirigir i van localitzar a una persona que es corresponia amb la descripció facilitada, i que després de fer les comprovacions oportunes, els agents van acabar detenint.

En aquest cas, la col·laboració veïnal ha estat clau per esclarir els fets, detenir i posar a disposició judicial els presumptes autors d'aquests delictes comesos a Martorell.

  1. «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
  2. “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
  3. Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
  4. De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
  5. L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
  6. Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
  7. El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
  8. El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques

Després de la vaga educativa els sindicats retreuen al Govern que es «limiti al silenci» i insisteixen a reunir-se dimarts a la UB

L’històric Casal del Metge de Barcelona reobre després de la rehabilitació integral a la Via Laietana

Detinguda una parella que robava mòbils a festes majors com la de Manresa o Igualada

Pedro Sánchez visita els Pirineus catalans: la ruta que ha fet el president del Govern central

Renda 2025: 5 claus poc conegudes que et poden ajudar a pagar menys a Hisenda

Meandre celebra vint anys de defensa de l'entorn natural de Manresa amb un programa d'activitats a la Torre Lluvià

Lluís Gamell entoma la gerència de l'Hospital de Berga amb el repte de consolidar la cartera de serveis

Retencions a la C-55 per un camió accidentat a Abrera

