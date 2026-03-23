La Policia Local de Martorell deté dues persones per un robatori a un domicili
La col·laboració veïnal va ser clau per localitzar i detenir els presumptes autors
La Policia Local de Martorell ha detingut dues persones per un robatori amb força a l'interior d'un domicili. Els agents van rebre una trucada informant de tres persones que havien accedit a un domicili i es trobaven traient objectes del seu interior.
La Local es va dirigir ràpidament al lloc i van localitzar una persona que coincidia amb la descripció facilitada. Els agents li van practicar un escorcoll corporal, el van identificar i li van trobar objectes que es corresponien amb les característiques del delicte, motiu pel qual es va procedir a la seva detenció.
Posteriorment, els agents van continuar la recerca per la zona i un testimoni els va alertar de la possible ubicació dels presumptes autors, on es van dirigir i van localitzar a una persona que es corresponia amb la descripció facilitada, i que després de fer les comprovacions oportunes, els agents van acabar detenint.
En aquest cas, la col·laboració veïnal ha estat clau per esclarir els fets, detenir i posar a disposició judicial els presumptes autors d'aquests delictes comesos a Martorell.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques