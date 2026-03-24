L’Ajuntament d'Olesa de Montserrat impulsa una estratègia per abordar l’edatisme
El projecte vol prevenir la discriminació per edat amb la participació de la ciutadania i definir accions per millorar la qualitat de vida de la gent gran
Ruben Costa
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha posat en marxa l’elaboració d’una estratègia local per abordar l’edatisme, amb l’objectiu de prevenir i combatre la discriminació per raó d’edat, especialment entre el col·lectiu de persones grans. El projecte es va iniciar el mes de febrer amb una primera reunió i la creació d’un grup motor que supervisarà tot el procés. Actualment, es treballa en una fase de diagnosi que inclou sessions participatives amb ciutadania, agents socials, personal tècnic i responsables polítics.
El regidor de Benestar Social, Joan Martínez, ha destacat que es tracta d’una “voluntat política” per avançar en polítiques que ajudin a combatre aquesta discriminació. Segons ha explicat, el projecte s’emmarca també en iniciatives supramunicipals impulsades pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona. La iniciativa busca analitzar la situació actual de les persones grans al municipi amb una mirada integral, tenint en compte diferents perfils i realitats, com ara la participació activa, la vulnerabilitat o la soledat. En aquest sentit, Pepi Boada, tècnica de la unitat de Gent Gran, Salut i Dependència, ha subratllat la importància de la participació directa del col·lectiu per recollir experiències i necessitats reals. El procés es divideix en dues fases: una d’anàlisi i una altra de definició de les línies estratègiques. L’objectiu final és disposar d’un document que permeti planificar polítiques públiques a mitjà i llarg termini, amb una projecció de 10 a 15 anys vista.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa