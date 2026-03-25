La Policia Local apaga un incendi a la cuina d'un pis de Martorell

Els agents van arribar els primers i van poder apagar les flames amb dos extintors

Policia Local, Bombers i Mossos d'Esquadra van acudir al lloc de l'incendi a Martorell / Policia Local de Martorell

Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local de Martorell va apagar divendres un foc a un pis de la població. Avisats per una trucada del 112 informant que en un domicili s’havia produït un incendi i que sortia molt de fum, les patrulles del cos es van dirigir ràpidament al lloc conjuntament amb els Mossos d'Esquadra i els bombers.

Per proximitat, els agents de la Policia Local van accedir primers a l’immoble i van utilitzar un extintor del vehicle patrulla i un extintor de l’edifici per sufocar l’incendi. Quan van entrar els bombers van confirmar que l’incendi s’havia extingit i van fer tasques de ventilació.

L’incendi es va produir a la cuina del domicili per un descuit amb una paella al foc, i per això el cos de policia local recorda que s'ha de posar especial èmfasi a no descuidar les paelles o olles al foc i mantenir la campana neta per evitar accidents domèstics.

Tracking Pixel Contents