La Policia Local apaga un incendi a la cuina d'un pis de Martorell
Els agents van arribar els primers i van poder apagar les flames amb dos extintors
La Policia Local de Martorell va apagar divendres un foc a un pis de la població. Avisats per una trucada del 112 informant que en un domicili s’havia produït un incendi i que sortia molt de fum, les patrulles del cos es van dirigir ràpidament al lloc conjuntament amb els Mossos d'Esquadra i els bombers.
Per proximitat, els agents de la Policia Local van accedir primers a l’immoble i van utilitzar un extintor del vehicle patrulla i un extintor de l’edifici per sufocar l’incendi. Quan van entrar els bombers van confirmar que l’incendi s’havia extingit i van fer tasques de ventilació.
L’incendi es va produir a la cuina del domicili per un descuit amb una paella al foc, i per això el cos de policia local recorda que s'ha de posar especial èmfasi a no descuidar les paelles o olles al foc i mantenir la campana neta per evitar accidents domèstics.
Subscriu-te per seguir llegint
