La Síndic de Greuges reclama a Martorell que tingui algun taxi adaptat
Ruben Costa
Martorell no pot oferir servei de taxis adaptats perquè cap dels vehicles del municipi ho son. La Síndic de Greuges resolt una queixa presentada per l’Associació de Persones amb Discapacitat del Montserratí reclamant a l'Ajuntament que resolgui el dèficit i que abans del 2027 en tingui fins a 4 dels 18. L’informe assenyala que, tot i disposar d’una flota de 18 vehicles, cap d’ells compta amb la llicència ni les condicions requerides per ser considerat accessible per a persones que usin cadira de rodes.
La situació ve marcada per l’entrada en vigor, l’1 de març de 2024, del Decret 209/2023, que estableix un nou marc en matèria d’accessibilitat a Catalunya. Aquesta normativa fixa criteris més estrictes i determina que no és suficient que un vehicle disposi d’accés per a cadires de rodes, sinó que ha de complir un conjunt de requisits tècnics per obtenir la consideració de taxi adaptat. El Síndic recorda que els períodes transitoris previstos no justifiquen la inacció, sinó que obliguen les administracions a avançar de manera progressiva en l’adaptació dels serveis. En aquest sentit, el decret estableix que Martorell hauria de comptar amb un mínim de quatre taxis accessibles.
Per tal de revertir aquesta situació, es recomana la incorporació immediata d’almenys dos vehicles adaptats, així com l’assoliment de la xifra exigida abans de l’1 de març de 2027. També es planteja la necessitat d’elaborar un pla d’actuació amb un calendari definit. Davant d’aquest escenari, s’ha sol·licitat que la qüestió s’abordi en el proper Ple municipal, amb l’objectiu de fer públiques les mesures previstes, els terminis d’execució i els recursos destinats a garantir el dret a una mobilitat accessible per a tothom.
