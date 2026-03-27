Arrestada per simular lloguers amb l’objectiu d’empadronar persones sense papers a Olesa
La detinguda va manipular un contracte real per enganyar els funcionaris municipals sense que ho sabés el propietari
ACN
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat a Barcelona una dona de 63 anys com a presumpta autora d’un delicte de falsificació documental i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. La dona, segons la policia, hauria falsificat un contracte de lloguer per empadronar il·legalment cinc immigrants irregulars en un pis d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) sense que el propietari ho sabés. La investigació es va iniciar arran de la denúncia interposada per una dona a la comissaria de Martorell, en la qual posava de manifest que una desconeguda s’hauria empadronat de manera il·lícita en un immoble propietat d’un familiar seu a Olesa de Montserrat.
Segons la denunciant, el titular legítim de l’habitatge hi residia habitualment i negava haver formalitzat cap contracte de lloguer. Davant d’aquests fets, els agents van iniciar les indagacions pertinents per tal d’esclarir les circumstàncies. Entre les gestions practicades, es va efectuar la comprovació de les actuacions contractuals tramitades davant l’Ajuntament d’Olesa.
Com a resultat de les comprovacions, els agents van detectar la presentació d’un contracte d’arrendament presumptament falsificat, així com la tramitació posterior de cinc empadronaments vinculats al mateix immoble. L’anàlisi documental va permetre determinar que el contracte havia estat presumptament manipulat a partir d’un document original procedent d’una immobiliària de Barcelona.
La documentació falsejada, hauria estat utilitzada per induir a error i engany cap als funcionaris de l’Ajuntament per tal de facilitar l’empadronament irregular d’aquestes persones, les quals haurien abonat prèviament uns diners per a la realització del tràmit. Així mateix, aquestes persones es trobaven en situació administrativa irregular al territori.
Finalment, davant aquestes evidències, la matinada del 25 de març, els agents de la comissaria de Martorell amb el suport d’una patrulla de seguretat ciutadana del districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, van detenir a una dona com a presumpta autora d’un delicte de falsificació documental i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. La detinguda, la qual tenia dos antecedents, va passar a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Martorell.
