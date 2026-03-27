L'Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires assegura la inclusió i suport amb un increment de vetlladores escolars

La regidoria d'educació del municipi impulsa un projecte d’atenció a l’alumnat amb diversitat funcional incorporant dues vetlladores a les dues escoles públiques

Vetlladora / Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

Regió7

L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires incorpora a dues vetlladores a les escoles públiques La Roureda i Vinya del Sastret. La iniciativa forma part d’un projecte d’atenció a la diversitat impulsat per la regidoria d’Educació. D’aquesta manera, es dona resposta a la necessitat d’inclusió i suport a les escoles.

La finalitat del projecte és afavorir-ne l’autonomia personal i social de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). Per tant, amb la figura de la vetlladora, es garanteix una atenció adequada i inclusiva.

Alhora, es tracta d’un servei que dona suport durant la jornada escolar en l’atenció individualitzada i contribueix a prevenir situacions d’exclusió o de fracàs escolar. Aquest servei es desenvolupa en coordinació amb els equips directius dels centres i els responsables del servei de menjador.

Concretament, tenint en compte les necessitats actuals dels centres, s’ha assignat una vetlladora a cada escola que s’encarregarà de donar cobertura al servei de migdia de dilluns a divendres A més, s’ha habilitat una bossa d’hores per atendre altres necessitats que puguin sorgir.

El regidor d’Educació, Òscar Rodríguez, ha destacat que “estem compromesos amb el benestar i l’èxit educatiu dels infants del municipi. Per això destinem recursos a reforçar l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Creiem en l’escola inclusiva per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a tots els infants, independentment de les seves necessitats educatives, socials o emocionals”.

  1. Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
  2. Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
  3. L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
  4. Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
  5. Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
  6. Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
  7. Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
  8. Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts

Deixen en llibertat amb càrrecs un segon guàrdia civil detingut per la mort d'un veí d'Oliana el 2022

Tres evacuats per l'incendi en una granja a la Seu d'Urgell

La Plataforma contra el porta a porta de Sant Joan reclama una reunió amb l'alcalde

El Govern presenta a Puigcerdà un pla per reforçar el català des dels municipis

Intervenen més de 100 tones de tabac falsificat produït a Catalunya “en un dels majors comisos de la història d’Espanya”

El Govern reduirà la jornada de 250.000 funcionaris a 35 hores setmanals a mitjan abril

Els habitants de Calaf podran beneficiar-se de l’energia produïda en equipaments municipals

Els EUA estudien diverses opcions per a un gran "cop final" a l'Iran si les negociacions fracassen

