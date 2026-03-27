L'Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires assegura la inclusió i suport amb un increment de vetlladores escolars
La regidoria d'educació del municipi impulsa un projecte d’atenció a l’alumnat amb diversitat funcional incorporant dues vetlladores a les dues escoles públiques
Regió7
L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires incorpora a dues vetlladores a les escoles públiques La Roureda i Vinya del Sastret. La iniciativa forma part d’un projecte d’atenció a la diversitat impulsat per la regidoria d’Educació. D’aquesta manera, es dona resposta a la necessitat d’inclusió i suport a les escoles.
La finalitat del projecte és afavorir-ne l’autonomia personal i social de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). Per tant, amb la figura de la vetlladora, es garanteix una atenció adequada i inclusiva.
Alhora, es tracta d’un servei que dona suport durant la jornada escolar en l’atenció individualitzada i contribueix a prevenir situacions d’exclusió o de fracàs escolar. Aquest servei es desenvolupa en coordinació amb els equips directius dels centres i els responsables del servei de menjador.
Concretament, tenint en compte les necessitats actuals dels centres, s’ha assignat una vetlladora a cada escola que s’encarregarà de donar cobertura al servei de migdia de dilluns a divendres A més, s’ha habilitat una bossa d’hores per atendre altres necessitats que puguin sorgir.
El regidor d’Educació, Òscar Rodríguez, ha destacat que “estem compromesos amb el benestar i l’èxit educatiu dels infants del municipi. Per això destinem recursos a reforçar l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Creiem en l’escola inclusiva per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a tots els infants, independentment de les seves necessitats educatives, socials o emocionals”.
