Espectacles
Les Passions fan brillar una tradició centenària per Setmana Santa
Olesa de Montserrat i Esparreguera porten a escena un any més els grans muntatges que mostren la vida, la mort i la resurrecció de Jesús
S’acosta la Setmana Santa i això vol dir que ha arribat l’època de les Passions, les impressionants representacions teatrals que porten a escena una versió dramatitzada de la vida de Jesús. Dues de les més destacades de Catalunya són les d’Olesa de Montserrat i d’Esparreguera, dos municipis del nord del Baix Llobregat amb una llarga història vinculada a aquesta tradició centenària. En tots dos casos ja s’ha estrenat la temporada de representacions, que s’allargarà fins al maig i, per descomptat, inclourà funcions per al Divendres Sant, dia 3 d'abril.
Amb quasi 500 anys d’història, la Passió d’Olesa de Montserrat porta a escena aquesta temporada un "espectacle totalment nou, amb una dramatúrgia renovada, un muntatge potent i una durada més breu», com sempre, al Teatre La Passió. Amb la participació de prop d’un miler de persones (tant dalt de l’escenari com també entre bambolines), el grup tornarà a representar la passió i la mort de Jesús d’una forma tan humana que promet atrapar tots els espectadors.
De la mateixa manera, també amb una trajectòria centenària, la Passió d’Esparreguera ha tornat als escenaris trobant l’equilibri entre la conservació de la tradició i la innovació per continuar captant l’interès de les noves generacions. Per fer-ho, enguany ha estrenat un nou format de dues hores i 30 minuts, «més proper al llenguatge teatral contemporani», en algunes de les funcions, mentre que en les altres mantindrà per darrer cop la versió tradicional de matí i tarda. Amb la participació d’actors i actrius, orquestra i cor en directe en la posada en escena d’una història universal fent ús de tecnologia d’avantguarda.
Les Passions destaquen per ser espectacles teatrals de gran format sovint interpretats per actors i actrius amateurs. Malgrat això, les representacions compten amb una qualitat interpretativa, musical, escenogràfica i de caracterització digna de qualsevol gran producció. Cadascuna amb les seves particularitats, les representacions mostren alguns dels passatges més rellevants de la vida i la mort de Jesús, sempre basats en les Sagrades Escriptures. I tot i que estan intrínsecament vinculades al cristianisme, són espectacles capaços d’impressionar a tothom, tant creients com ateus.
