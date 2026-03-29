Els interns que han intentat fugir de Brians 2 han estat traslladats a altres presons
La decisió s'ha adoptat després d'analitzar les circumstàncies de l'evasió, durant la qual no s'ha activat cap dispositiu d'alarma
R.Tortosa
Els dos interns que aquesta matinada han intentat fugir del centre penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, han estat traslladats a Brians 1 i Ponent. La decisió ha estat adoptada després que els funcionaris els hagin interceptat en un pis diferent del seu.
Quan el personal de Brians 2 ha localitzat els reclusos, aquests portaven entre dues i tres hores sense control. Els responsables del recinte investiguen per quina raó no s'ha activat cap dispositiu d'alarma en el moment en què els penats han abandonat les seves respectives cel·les.
Els treballadors han esbrinat que aquests dos homes s'havien escapolit a través d'un panell elèctric. I pràcticament ho han descobert per casualitat, ja que se n'han assabentat mentre estaven atenent una altra emergència.
La cel·la d'un dels fugats s'estava inundant i, en accedir-hi, han observat que només hi era el seu company. Per aquest motiu, en primera instància, els funcionaris pensaven que hi havia un únic cas. Fins que no han arribat a la planta tècnica, on estava aquest intern i el seu còmplice en l'acció, no han sabut que els evadits eren dos.
Un d'ells presumiblement ha reconegut que la seva intenció era marxar. Els efectius mobilitzats els han conduït fins a un lloc segur i, després d'analitzar les circumstàncies de l'episodi, l'autoritat competent ha determinat dur-los a altres centres penitenciaris.
