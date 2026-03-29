Dos presos intenten fugir de Brians 2 i les alarmes no els detecten

Els funcionaris han interceptat els interns després que estiguessin sense control entre dues i tres hores de matinada

Entrada al centre penitenciari Brians 2, ubicat a Sant Esteve Sesrovires / Arxiu

R. TORTOSA

Sant Esteve Sesrovires

Dos interns del centre penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, han intentat fugir aquesta matinada. Els funcionaris han reaccionat a temps i han impedit que els reclusos marxessin. Amb tot, s'ha obert una investigació perquè presumiblement no ha sonat cap alarma que indiqués que s'estaven produint moviments estranys al recinte.

Els dos homes han accedit a la planta tècnica del seu departament a través d'un panell d'il·luminació. I ningú ha detectat aquest moviment. El personal de la presó s'ha assabentat del que estava passant quan s'ha desplaçat fins a la cel·la d'un dels fugats per atendre una altra emergència. L'espai s'estava inundant i el company ha informat els treballadors que l'altre ocupant no hi era.

Notícies relacionades

Quan els funcionaris han pujat a la planta superior, esperaven trobar només aquest individu, però n'hi havia un altre. Ells mateixos els han confessat que portaven dues o tres hores deambulant per aquest pis. A més, suposadament un dels penats ha afegir que tenia la intenció d'escapar-se.

