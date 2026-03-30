Un foc crema part de l’antic balneari en ruïnes de la Puda d'Olesa de Montserrat
Les flames van cremar 25 metres quadrats de bigues i mobiliari de l'antic edifici en ruïnes
Manresa
Incendi a l'antic balneari en ruïnes de La Puda a Olesa de Montserrat. El succés va tenir lloc prop de les 8 de la nit d'aquest diumenge i va cremar un total de 25 metres quadrats de bigues i mobiliari. El cos de Bombers de la Generalitat hi va desplaçar dues dotacions que tot i les dificultats per entrar, van extingir les flames amb línia d'aigua i extintor, i van segellar amb escuma.
Posteriorment, van revisar l'establiment per descartar la possibilitat que quedessin focus actius.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
- El pla de tarda a Montserrat que ara té més sentit: Escolania, videomapatge i posta de sol
- Carme Botifoll, exdirectora general d’Innovació de la Generalitat: «Vam fer l’impossible per Pirelli, però quan una multinacional vol tancar, tanca, i punt»
- Sense llum a Manresa: per què la ciutat s'ha quedat sense il·luminació durant una hora?