Evacuen diversos habitatges a Esparreguera pel col·lapse de la teulada de dues cases contigües
2 dels veïns desallotjats no podran tornar a casa aquesta nit, pel risc que suposen els dos habitatges afectats, que tenen moltes possibilitats d'acabar enderrocats
L'Ajuntament d'Esparreguera ha gestionat l'allotjament en un hotel de la població per a dos dels veïns del carrer de l'Hospital que aquesta nit de divendres a dissabte no podran tornar a casa, pel risc que suposen els dos habitatges que aquest migdia han patit el col·lapse de la teulada.
La primera avaluació que han fet els arquitectes municipal i el dels Bombers, conjuntament amb el Grup d'Estructures Col·lapsades de Bombers de la Generalitat, ha estat que caldria gestionar una empresa d'enderrocs per a fer un ensorrament total o parcial dels edificis afectats, cosa que no permet el retorn a casa dels veïns desallotjats dels habitatges del costat.
Tot ha començat quan la teulada de dues cases contigües s'ha ensorrat aquest migdia a Esparreguera. L'avís s'ha donat a les 14.47 hores, quan els veïns han avisat que s'havia ensorrat una part de la teulada a dues aigües del número 40 del carrer de l'Hospital. Posteriorment, s'ha comprovat que també afectava la teulada del número 42. Es tracta de dos edificis de planta baixa i dos pisos.
Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat fins a 5 dotacions, que han decidit evacuar les cases dels costats i les del davant, mentre no es coneixia l'abast de l'afectació. Abans que res, els Bombers han desallotjat, per seguretat, els veïns dels números 38 i 44, i també els de les cases del davant. Concretament dels números 33, 35 i 37. Després s'ha buscat la certesa que no hi havia persones sota la runa, ja que les cases estaven deshabitades en el moment de l'ensorrament.
Aquests veïns desallotjats, passades les 5 de la tarda, han pogut entrar a casa a buscar objectes imprescindibles, i hauran de passar la nit fora de casa, en un hotel que els ha facilitat l'Ajuntament, fins que no es pugui assegurar el seu retorn. El carrer roman completament tallat al trànsit, tal com ha assegurat la Policia Local d'Esparreguera.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès