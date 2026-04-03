Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta sanitàriaFalconer a l'aeroportHugo BenítezMacsaÀngel SimónMaxi Iglesias i Aitana Sánchez-Gijón
instagramlinkedin

La Policia Local de Martorell apaga un cotxe en flames

Els agents van usar els extintors dels cotxes policials fins l'arribada dels Bombers

Seqüència d'imatges de l'actuació de la Policia Local de Martorell amb un cotxe en flames

Veure Galeria

Incendi en vehicle a Martorell / Policia Local de Martorell

Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local de Martorell va apagar amb extintors les flames d'un vehicle que s'havia encès a la zona del polígon industrial del Congost. Els agents van rebre una trucada del 112 informant d'un incendi i es van desplaçar ràpidament fins a l'indret.

Les patrulles de servei van localitzar el vehicle en qüestió, i els agents van utilitzar dos extintors dels vehicles policials amb la finalitat de contenir les flames fins a l’arribada dels Bombers de la Generalitat. Un cop van arribar els bombers, van controlar l’incendi i van extingir les flames.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents