La Policia Local de Martorell apaga un cotxe en flames
Els agents van usar els extintors dels cotxes policials fins l'arribada dels Bombers
La Policia Local de Martorell va apagar amb extintors les flames d'un vehicle que s'havia encès a la zona del polígon industrial del Congost. Els agents van rebre una trucada del 112 informant d'un incendi i es van desplaçar ràpidament fins a l'indret.
Les patrulles de servei van localitzar el vehicle en qüestió, i els agents van utilitzar dos extintors dels vehicles policials amb la finalitat de contenir les flames fins a l’arribada dels Bombers de la Generalitat. Un cop van arribar els bombers, van controlar l’incendi i van extingir les flames.
