Aparca sobre la vorera i acaba detingut per portar droga al cotxe

La Policia Local de Martorell va detenir l'home per un delicte conra la salut pública per portar 100 grams d'haixix

Moment que la Policia Local deté l'home per un delicte contra la salut pública / Policia Local de Martorell

Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local de Martorell ha acabat detenint un home per un delicte contra la salut pública, gràcies al fet que es va posar nerviós quan se li van dirigir per demanar-li pel cotxe. La patrulla de la unitat canina de la policia local va localitzar un vehicle mal estacionat damunt de la vorera a la cantonada dels carrers Piera i Avinguda Pau Claris de Martorell.

La patrulla de la unitat canina de la Policia Local de Martorell va ser la què va detectar el cotxe / Policia Local de Martorell

Quan estaven identificant el vehicle, en aquell moment es va apropar el propietari amb una actitud excessivament nerviosa, fet que va aixecar sospites. Els agents van procedir a la seva identificació i registre, localitzant una peça aparentment d’haixix de 100 grams. Per aquest motiu es va procedir a la detenció per un delicte contra la salut pública. 

En l'escorcoll van detectar una peça que podria ser d'haixix d'uns 100 grams de pes / Policia Local de Martorell

Althaia tracta el paper de la dieta i de la veu en la millora de la qualitat de vida de les persones amb Parkinson

Milloren la carretera de Viver de Navàs al seu pas pel nucli urbà

Almenys un mort en un atemptat amb fusells d'assalt davant del consolat israelià d'Istanbul

Cas de la brutal pallissa a un menor a Sant Joan: què en sabem fins ara?

El fill d'Ábalos diu que no "custodia" diners del seu pare i desmenteix haver parlat "en clau" amb Koldo García

El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026 i que molts no estan fent servir

La gestió del personal, principal repte de les empreses de Solsona i Cardona

