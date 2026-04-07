Els patinets elèctrics i VMP hauran de disposar d’assegurança i registrar-se a la DGT a partir del 30 d’abril
La Policia Local d’Esparreguera intensificarà els controls per garantir el compliment de la normativa i les sancions poden arribar fins a 800 euros
Ruben Costa
A partir del 30 d’abril de 2026, els patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) hauran de comptar obligatòriament amb una assegurança de responsabilitat civil i estar inscrits al registre de la Direcció General de Trànsit (DGT). La inscripció al registre és vigent des del 30 de gener, i els titulars han de formalitzar-la, obtenir el certificat corresponent i col·locar l’etiqueta identificativa en un lloc visible del vehicle. L’incompliment d’aquestes obligacions pot comportar sancions econòmiques de fins a 800 euros.
El regidor de Mobilitat, Alfons Puche, ha subratllat la importància que els usuaris mantinguin els seus vehicles al dia amb la normativa per garantir la seva pròpia seguretat i la dels ciutadans. També ha fet una crida especial a les famílies amb menors que utilitzen patinets elèctrics, recordant que la responsabilitat recau sobre pares i tutors legals. Segons el Reial decret 52/2026, només els VMP certificats i registrats poden ser comercialitzats des del 22 de gener de 2024. Els vehicles adquirits abans d’aquesta data poden circular sense certificació fins al 22 de gener de 2027, després del qual només els models que compleixin els requisits tècnics podran circular.
A Esparreguera, l’ordenança de mobilitat estableix que els VMP no poden circular per zones de vianants, illes peatonals, travesseres, vies interurbanes ni autovies dins del nucli urbà, i els patinets són exclusivament per a una persona. També s’estableix una velocitat màxima de 25 km/h, i està prohibit l’ús del mòbil o auriculars mentre es condueix. En situacions de poca visibilitat o de nit, és obligatori portar llums i elements reflectants. Els conductors poden ser sotmesos a controls d’alcohol i drogues, amb una taxa màxima permesa de 0,25 mg/l d’alcohol a l’aire expirat, i el vehicle pot ser immobilitzat en cas d’infracció.
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats