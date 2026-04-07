Obert el procés per gestionar el bar de la piscina d’estiu d’Olesa de Montserrat per a la temporada 2026
Ruben Costa
L’Ajuntament d’Olesa, a través de la regidoria d’Esports, ha iniciat el procés de contractació per a la concessió del servei de bar situat a la zona de pícnic de la piscina descoberta municipal per a la temporada d’estiu 2026. La licitació, amb termini de presentació de propostes fins al 21 d’abril, està oberta tant a persones a títol particular com a empreses interessades en explotar aquest servei durant els mesos d’ús de la instal·lació, que enguany serà del 10 de juny fins al 6 de setembre.
El bar ocupa un espai de 7,5 m² i disposa d’un magatzem annex de 4,5 m², a més de dos lavabos (home i dona) de 2 m² i cinc taules de pícnic d’ús exclusiu per als visitants de la piscina. L’establiment compta amb persianes enrotllables amb clau, campana extractora i pica de rentaplats inoxidable, garantint un espai complet per al servei de restauració a l’aire lliure. Segons Jeanne Badal, tècnica del Departament d’Esports, la concessió representa “una oportunitat de negoci, ja que la piscina municipal d’estiu és un punt de referència per a molts veïns de la comarca, especialment de la zona sud, que prefereixen gaudir d’aquest equipament amb vistes a la muntanya en lloc de desplaçar-se a piscines urbanes”.
El contracte es licita cada any abans de l’inici de la temporada i s’adjudica mitjançant un procediment obert, amb un import de sortida del cànon fixat en 449,93 € per tot el període d’obertura. Un cop finalitzada la concessió, el servei revertirà a l’administració i la persona concessionària haurà de retornar les instal·lacions en perfecte estat de conservació i funcionament.
