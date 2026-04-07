Olesa impulsa el Festival Sant BernArt amb una jornada d’art urbà i activitats juvenils
La primera edició, el 11 d’abril, portarà concerts, tallers i exhibicions al barri de Sant Bernat amb protagonisme del talent local
Ruben Costa
Olesa de Montserrat celebrarà el pròxim dissabte 11 d’abril la primera edició del Festival Sant BernArt, una iniciativa del Departament de Joventut que omplirà el barri de Sant Bernat d’activitats culturals i artístiques al llarg de tota la jornada. El programa, pensat principalment per al públic jove però obert a tota la ciutadania, inclou concerts, tallers, exhibicions i propostes d’art urbà en diversos espais del barri.
El festival neix com una evolució d’anteriors propostes com el Jove Fest i l’Xcorxador Fest, incorporant noves activitats i reforçant la presència de la cultura juvenil fora del centre del municipi. Segons ha explicat la regidora de Joventut, Emma Duran, la iniciativa respon a la voluntat d’estendre les polítiques juvenils a tot el territori i mantenir l’activitat malgrat les obres a l’Escorxador, equipament de referència per al jovent.
La jornada inclourà tallers de disciplines diverses com el cajón flamenco, les teles i els malabars de circ, així com activitats esportives amb circuits de skate i scooter. També hi haurà espais per a la creació artística, amb parades de joves creadors, sessions de freestyle i un taller intergeneracional de grafit amb la participació de joves i gent gran. La música serà un dels eixos centrals del festival, amb actuacions que aniran des de la rumba fins a propostes que combinen heavy, rock i techno, a més d’exhibicions de dansa i una sessió final de música electrònica. Entre les activitats destacades hi ha el concert del grup local Tobeau i l’actuació de l’artista Chusky, així com la participació d’escoles i entitats del municipi. Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional del Poble Gitano, el festival inclourà també activitats específiques per donar a conèixer la seva cultura i història, en col·laboració amb el Departament de Polítiques Migratòries, Antiracisme i Cooperació.
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats