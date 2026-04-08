Robatori en un restaurant de Martorell: la Policia Local deté l'autor gràcies a la col·laboració ciutadana

En arribar els agents, el sospitós encara era dins l'establiment

Imatge del vidre trencat del restaurant ubicat el carrer Josep Pla / POLICIA LOCAL DE MARTORELL

Jordi Torres Cusidó

Manresa

La Policia Local de Martorell va detenir dimarts passat un home que havia entrat a robar a un restaurant de la localitat. Els fets van tenir lloc a la matinada, en un establiment el carrer Josep Pla, però un veí de la zona es va adonar i va trucar al cos policial alertant del succés, tot i que la trucada es va tallar poc després.

Amb l'escassa informació rebuda, la policia va intensificar el patrullatge, cercant on s'havia produit el possible robatori, fins que uns agents van veure el vidre trencat d'un restaurant. Una vegada revisat l'exterior de l'establiment van poder localitzar el presumpte autor, encara dins. Els policies li van donar instruccions perquè sortís amb seguretat, i van realitzar la detenció fora del local.

Imatge dels agents amb el sospitós detingut / POLICIA LOCAL D'IGUALADA

En registrar al sospitós van observar que duia un telèfon iPhone i diners en efectiu, ambdós propietat del restaurant en qüestió i que el cos policial va retornar. Van poder determinar que el lladre havia entrat trencant el vidre de l'establiment amb unes pedres, gràcies a unes ferides que es va fer en el procés que havien deixat un petit rastre de sang. L'autor dels fets ha estat detingut per un delicte de robatori amb força.

Imatge de les pedres que va usar l'autor del robatòri / POLICIA LOCAL DE MARTORELL

Des de la Policia Local de Martorell remarquen la importància de la col·laboració ciutadana en aquests casos, sobretot en el fet de proporcionar informació precisa per garantir la localització del presumpte autor d'un delicte.

La CGT del Berguedà desconvoca la vaga al Tossalet

L'Iran declara la victòria després de l'alto el foc i assegura controlar a partir d'ara l'estret d'Ormuz

Illa promet als alcaldes suport polític, econòmic i jurídic per construir "tant habitatge com càpiga" als seus municipis

El desdoblament de la C-55 es projectava en un espai de valor natural situat a la confluència del Llobregat i el Cardener

Manresa commemora el Dia Internacional del Poble Gitano

Una imatge del bisbe entrant a la plaça Major de Manresa guanya el concurs de fotografia de l'Aixada

Un home cau per una finestra a Manresa després d'una discussió a la llar

Puigcerdà acollirà el 4t Fòrum Càtedra Pirineus sobre memòria històrica i patrimoni

