Robatori en un restaurant de Martorell: la Policia Local deté l'autor gràcies a la col·laboració ciutadana
En arribar els agents, el sospitós encara era dins l'establiment
La Policia Local de Martorell va detenir dimarts passat un home que havia entrat a robar a un restaurant de la localitat. Els fets van tenir lloc a la matinada, en un establiment el carrer Josep Pla, però un veí de la zona es va adonar i va trucar al cos policial alertant del succés, tot i que la trucada es va tallar poc després.
Amb l'escassa informació rebuda, la policia va intensificar el patrullatge, cercant on s'havia produit el possible robatori, fins que uns agents van veure el vidre trencat d'un restaurant. Una vegada revisat l'exterior de l'establiment van poder localitzar el presumpte autor, encara dins. Els policies li van donar instruccions perquè sortís amb seguretat, i van realitzar la detenció fora del local.
En registrar al sospitós van observar que duia un telèfon iPhone i diners en efectiu, ambdós propietat del restaurant en qüestió i que el cos policial va retornar. Van poder determinar que el lladre havia entrat trencant el vidre de l'establiment amb unes pedres, gràcies a unes ferides que es va fer en el procés que havien deixat un petit rastre de sang. L'autor dels fets ha estat detingut per un delicte de robatori amb força.
Des de la Policia Local de Martorell remarquen la importància de la col·laboració ciutadana en aquests casos, sobretot en el fet de proporcionar informació precisa per garantir la localització del presumpte autor d'un delicte.
