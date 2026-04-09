Seat desvela el nou Cupra Raval, el primer 100% elèctric fet a Martorell i "l'espina dorsal" del creixement de la marca
Haupt remarca que volen "democratitzar" l'electromobilitat
Maria Asmarat / Guifré Jordan (ACN)
Seat ha desvelat el nou Cupra Raval, el primer cotxe 100% elèctric fabricat a la planta de Martorell i "l'espina dorsal" del creixement de la marca. Així ho ha definit el conseller delegat de Cupra, Markus Haupt, que ha assegurat que el cotxe arriba després "d'anys intensos de treball" i ho fa amb l'objectiu de "democratitzar" l'electromobilitat. A l'acte hi ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha reivindicat la mobilitat elèctrica en un context marcat per l'increment del preu del combustible per la guerra a l'Iran. En la mateixa línia, el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha felicitat Seat – Cupra i ha afirmat que el Raval està cridat a "transformar" la mobilitat a Europa.
La marca té l'"ambició" de vendre 40.000 Cupra Raval aquest any, sobretot a Alemanya, Regne Unit i Espanya. El cotxe té un preu de partida de 26.000 euros (sense tenir en compte les ajudes) amb una autonomia de 400 km -és l'elèctric més barat de la marca-. Hi ha una segona versió que té una autonomia de 450 km. Les primeres entregues del Raval seran a l'estiu, tot i que la marca no ha concretat més la data.
Haupt també ha assegurat que el cost és "comparable" al d'un cotxe de combustió de les mateixes característiques i espera que també els serveixi per "obrir-se" a nous mercats. Amb les vendes del Raval, Seat confia tancar l'exercici amb una quota de vendes d'electrificats del 25%, és a dir, que un de cada quatre cotxes.
La companyia calcula que ha invertit uns 3.000 milions d'euros en el Cupra Raval i 300 milions per la planta d'assemblatge de cel·les de bateries a Martorell.
La presentació del Cupra Raval s'ha fet aquest dijous al matí a Casa Seat, al Passeig de Gràcia, que coincidint amb el llançament del nou vehicle s'anomenarà "temporalment" Casa Cupra Raval. En el marc de l'estrena aquesta tarda a les 18.30h a la Plaça de Catalunya hi haurà l'actuació de la cantant argentina Nathy Peluso. La marca també ha previst concerts a Madrid, París, Berlín, Manchester i Milà.
Illa, Hereu i Collboni refermen l'aposta per la mobilitat sostenible
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que "feia falta" un vehicle que permeti "democratitzar" la mobilitat elèctrica. "Avui tenim un primer vehicle fet a Catalunya, a Martorell, de tecnologia europea, per poder posar-lo a l'abast dels ciutadans", ha afirmat. "Comprem cotxes elèctrics. El que estem veient aquestes darreres setmanes ens ho indica encara més: si hem de comprar un cotxe que sigui elèctric i si pot ser, fet a casa", ha afegit.
En aquest sentit, ha defensat que el context internacional posa de manifest la necessitat de tenir "autonomia" en els subministraments. "No podem dependre de combustibles fòssils, ja veiem com va el món", ha lamentat. "Necessitem cotxes elèctrics amb electricitat produïda amb molins de vent i plaques solars, amb energies renovables", ha apuntat.
Al seu torn, el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, també ha fet una crida per avançar cap a l'electromobilitat. En aquest sentit, ha celebrat que el 2025 tanqués amb un augment de vendes de vehicles electrificats a l'Estat, que pràcticament es van doblar respecte de l'any anterior. "Estem guanyant la batalla del futur", ha dit. També ha aplaudit la "fita" que representa el llançament del Cupra Raval i ha opinat que tindrà un "èxit incontestable".
Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha ressaltat la vinculació de l'automobilística amb la capital catalana i ha recordat que dona feina a 14.000 persones. Així mateix, ha aplaudit que el nou vehicle porti el nom d'un barri de la ciutat i ha vaticinat que marcarà una "nova onada" en la "democratització" del vehicle elèctric.
A la presentació del Cupra Raval també hi ha assistit el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i altres cares del món econòmic i polític com el president de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.
