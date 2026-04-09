Detingut a Martorell amb 12 quilos de marihuana per fer conducció negligent
Duia 10 quilos al cotxe i els Mossos en van trobar dos més a casa seva a Sant Pol de Mar
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Martorell van detenir, el 31 de març, un home de 33 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública en la seva modalitat de tràfic de drogues.
Els fets van succeir durant la tarda del mateix dia quan, en el marc d’un patrullatge preventiu, els agents van observar un vehicle realitzant maniobres negligents. Davant aquesta conducta, els agents van fer un seguiment discret del turisme, que els va portar a veure com el conductor i únic ocupant del vehicle accedia a un habitatge de Martorell i minuts després sortia amb dues bosses d’escombraries que va introduir al maleter del vehicle. Tot seguit, va iniciar la marxa en direcció l’autopista i, en un dels carrils d’incorporació de la via, va ser interceptat pels agents.
En el decurs de l’actuació, els agents van escorcollar el vehicle, on van trobar les dues bosses, que contenien un total de 20 paquets de cabdells de marihuana envasats al buit amb un pes aproximat de 10 quilograms.
Amb tots els indicis recollits, els agents van detenir l’home com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública, en la modalitat de tràfic de drogues.
L'endemà, els agents van localitzar a l’apartament de Sant Pol de Mar on s’allotjava el detingut, dos quilograms més de cabdells de marihuana i dues màquines d’envasat al buit així com altres materials emprats en l’enviament i distribució de la droga. El detingut, a qui no li constava cap antecedent, va passar a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Martorell.
Subscriu-te per seguir llegint
