Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet

Anaven per sobre la vorera i els va aturar la Policia Local de Martorell per sancionar-los

El patinet amb el qual circulaven els dos menors quan els va aturar la Policia Local de Martorell

El patinet amb el qual circulaven els dos menors quan els va aturar la Policia Local de Martorell / Policia Local de Martorell

Eduard Font Badia

Manresa

Dos joves escapats d'un centre de menors van poder ser retornats a lloc gràcies al fet que la Policia Local de Martorell els va aturar per una infracció de trànsit. Els agents van veure com un patinet circulava per la vorera amb dues persones a sobre, cosa que clarament no està permesa.

Els van aturar per identificar-los i procedir a la notificació de la corresponent sanció, però va ser en comprovar les identitats que la sala de comandament operativa de la Policia Local de Martorell va informar els agents que els nois tenien requeriments pendents per estar fugats d’un centre de menors. 

Els menors escapats a les dependències de la Policia Local de Martorell

Els menors escapats a les dependències de la Policia Local de Martorell / Policia Local de Martorell

Els agents els van traslladar a les dependències policials a efectes de custòdia i protecció del menor, i es va contactar amb el centre per fer el lliurament dels joves.

Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet

Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
